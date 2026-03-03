إعلان

البورصة الأوروبية تواصل الخسائر مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية

كتب : ميريت نادي

01:25 م 03/03/2026

البورصة الأوروبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسهم بورصة أوروبا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، يرجع ذلك إلي موجة البيع العالمية للأسهم، وسط مخاوف من تصاعد الحرب بين أمريكا وإيران.

وانخفض المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 1.3%، أي ما يعادل 615.72 نقطة، بعدما أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الاثنين.

وارتفع سهم "⁠تاليس" بنسبة 0.7%، بعدما أعلنت شركة الطيران والتكنولوجيا الفرنسية أرباحا سنوية أساسية أعلى قليلا من المتوقع.

وانخفض مؤشرات شركات المرافق والبنوك كل منهما بنسبة 2.6%، بينما ارتفع مؤشرات الطاقة.

اقرا أيضا:

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة الأوروبية مؤشر ستوكس 600 سهم تاليس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
شئون عربية و دولية

غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
رياضة محلية

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان