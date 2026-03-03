انخفضت أسهم بورصة أوروبا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، يرجع ذلك إلي موجة البيع العالمية للأسهم، وسط مخاوف من تصاعد الحرب بين أمريكا وإيران.

وانخفض المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 1.3%، أي ما يعادل 615.72 نقطة، بعدما أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الاثنين.

وارتفع سهم "⁠تاليس" بنسبة 0.7%، بعدما أعلنت شركة الطيران والتكنولوجيا الفرنسية أرباحا سنوية أساسية أعلى قليلا من المتوقع.

وانخفض مؤشرات شركات المرافق والبنوك كل منهما بنسبة 2.6%، بينما ارتفع مؤشرات الطاقة.

