سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

06:18 م 20/03/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 20-3-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4766 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6128 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 7150 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8171 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 57200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254118 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.56% إلى نحو 4577 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

