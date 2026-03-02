ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والباذنجان، والفلفل الرومي والحامي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و10 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 3 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 18 و25 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 20 و25 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و26 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.