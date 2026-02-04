إعلان

تغطية الطرح العام لشركة جورمية إيجيبت بأكثر من 55 مرة

كتب : منال المصري

03:25 م 04/02/2026

شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية

أعلنت البورصة المصرية اليوم تغطية الطرح العام لشركة جورمية إيجيبت للأغذية 55.78 مرة تقريباً مع انتهاء الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع والشراء له اليوم

بحسب بيان البورصة، فإن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة للشركة بالطرخ العام قد بلغت عدد نحو 2.12 مليار سهم.

قبل أيام أعلنت جورميه تغطية الاكتتاب الخاص للطرح العام الأولي بمعدل 12.22 مرة، وتحديد السعر النهائي للسهم 6.90 جنيه.

كانت جورميه أعلنت في وقت سابق سعيها إلى طرح حصة 47.6% من أسهمها في البورصة المصرية ما يمثل نحو 190.5 مليون سهم بحد أقصى، مقسمة لنحو 152.4 مليون سهم للاكتتابة الخاص، و38.1 مليون سهم للاكتتاب العام.

شركة جورمية إيجيبت البورصة المصرية سوق الصفقات

