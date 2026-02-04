الرئيس السيسي: مصر الشريك التجاري الأول لتركيا بالشرق الأوسط

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن الزيارة اتسمت بدرجة عالية من التفاهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وتركيا: نعتز كثيرًا بعلاقاتنا مع تركيا التي يتقاطع جزء من تاريخنا معها، ونحن عازمون على توطيد أطر التعاون في مختلف المجالات، وأكدنا ضرورة مواصلة التعاون البناء بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، موضحًا أن مصر تعتبر الشريك الأول لتركيا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على أهمية رفع حجم التعاون التجاري بين البلدين من 9 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار.

وشهد الرئيس السيسي ونظيره التركي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وذلك عقب توقيعهما على البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة والتنسيق المشترك.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يختصر نصف زمن الرحلة.. "النقل" تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل