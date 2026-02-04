قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تضع ملف جودة الصادرات الزراعية على رأس أولوياتها الاستراتيجية.

وأكد فاروق، خلال كلمته بمعرض "فروت لوجيستيكا" ببرلين، أن المحاصيل المصرية، وفي مقدمتها البرتقال والبطاطس، باتت تتمتع بسمعة ذهبية تمنحها قدرة تنافسية هائلة في قلب الأسواق الأوروبية والعالمية.

ومن المقرر أن يعقد فاروق على هامش فاعليات المعرض، لقاءات مع عدد من نظرائه بمختلف دول العالم المشاركين في هذا الحدث الدولي المهم، فضلًا عن عدد من رجال أعمال ومستثمرين في مجال التصنيع الزراعي والإنتاجي.