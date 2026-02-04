كتب – محمد عبدالناصر:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقات بين تركيا ومصر بلغت أعلى مستوياتها في مختلف المجالات، مؤكدًا أن القاهرة تُعد أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة إفريقيا.

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليًا نحو 8 مليارات دولار، مشيرًا إلى وجود مساعٍ مشتركة لرفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، من خلال تأسيس نموذج اقتصادي متكامل يدعم مصالح البلدين ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة والقاهرة تستهدفان تنفيذ مشروعات مشتركة، لا سيما في مجال الطاقة، بما يعزز التعاون الاستثماري ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية.

وفي السياق السياحي، أشار أردوغان إلى أن تركيا استقبلت أكثر من 500 ألف سائح مصري خلال العام الماضي، معربًا عن امتنانه للاهتمام المتزايد من الجانب المصري بالسياحة التركية.

وأكد أن البلدين يتشاركان رؤية مشتركة بشأن دعم التجارة الدولية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز الأمن البحري، بما يخدم الاستقرار الإقليمي والمصالح المتبادلة.

وشدد أردوغان على أن المأساة الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مستمرة رغم وقف إطلاق النار، موضحًا أن الأسبوع الماضي شهد استشهاد 30 فلسطينيًا، ومؤكدًا رفضه لكافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكد أن تركيا، بالتعاون مع مصر، ستقدم كل ما يمكن من مساهمات لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني.