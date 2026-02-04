تراجع الإقبال على المشروبات الرمضانية 25% رغم استقرار الأسعار

قال محمد الشيخ، عضو مجلس إدارة شعبة العطارة بالقاهرة، إن أسعار المشروبات الرمضانية تشهد استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا ذلك إلى استقرار سعر الدولار.

وأضاف أن الإقبال على الشراء تراجع بنحو 25% مقارنة بالموسم الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، إلى جانب تزامن شهر رمضان مع بداية الفصل الدراسي الثاني مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين، لافتًا إلى أن بعض المستهلكين اتجهوا لتقليل الكميات، حيث أصبح من كان يشتري كيلو يكتفي بنصف كيلو.

وأوضح الشيخ أن السوق من المتوقع أن يشهد تحسنًا تدريجيًا في حركة البيع خلال الفترة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان، خاصة في الأيام التي تسبق وقفة رمضان والتي تمثل ذروة الإقبال على شراء المشروبات والمستلزمات الرمضانية في ظل اتجاه عدد كبير من المواطنين لتأجيل الشراء إلى الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن سعر التمر الهندي السريع يصل إلى نحو 80 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر التمر الهندي الطبيعي "لفة" حوالي 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن أسعار السوبيا تتراوح بين 100 و175 جنيهًا حسب النوع والوزن.

وأضاف الشيخ أن سعر الدوم يبلغ نحو 100 جنيه للكيلو، فيما يتراوح سعر الكركديه بين 160 و300 جنيه للكيلو باختلاف النوع، بينما يتراوح سعر العرقسوس بين 90 و100 جنيه للكيلو حسب النوع، ويبلغ سعر الخروب المجروش نحو 80 جنيهًا للكيلو، في حين يصل سعر الخروب قرون حصا حوالي 280 جنيهًا للكيلو.

