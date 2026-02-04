سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 4 فبراير 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7849 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7787 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6813 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5840 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 54509 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.