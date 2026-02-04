إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 4 فبراير 2026

كتب : أحمد الخطيب

03:45 م 04/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7849 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7787 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6813 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5840 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 54509 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

8 صور لأجمل الشواطئ ذات الرمال الوردية حول العالم
أخبار و تقارير

8 صور لأجمل الشواطئ ذات الرمال الوردية حول العالم
المحافظ اعتمدها ونسبة النجاح 80%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية
أخبار المحافظات

المحافظ اعتمدها ونسبة النجاح 80%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية
تعطيل كاميرات واشتباك مباشر.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة سيف الإسلام
مصراوى TV

تعطيل كاميرات واشتباك مباشر.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة سيف الإسلام
التعليم: التقييمات تبدأ مع انطلاق الترم الثاني وأول اختبار منتصف فبراير
مدارس

التعليم: التقييمات تبدأ مع انطلاق الترم الثاني وأول اختبار منتصف فبراير
عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي
رياضة محلية

عاجل.. الأشعة تحدد مدة غياب زيزو بعد إصابته أمام البنك الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026