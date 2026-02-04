إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

03:48 م 04/02/2026

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.33% عند مستوى 49631 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.4 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 324.5 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.88% عند مستوى 48978 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

