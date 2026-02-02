إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البلطي والفول والمكرونة وانخفاض الذهب

كتبت- ميريت نادي:

02:09 م 02/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والسمك البلطي، والفول، والمكرونة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد، والطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

ارتفاع أسعار الفول والمكرونة واللحوم اليوم بالأسواق

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الذهب المكرونة الفول الدواجن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
أخبار

ما حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا
أخبار السيارات

كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا
الفرق بين الأغنياء والفقراء.. كيوساكي يكشف كيف يتعامل مع تراجع الذهب والبيتكوين
اقتصاد

الفرق بين الأغنياء والفقراء.. كيوساكي يكشف كيف يتعامل مع تراجع الذهب والبيتكوين
"جرحى في كل مكان".. إصابة 23 عاملاً بانقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

"جرحى في كل مكان".. إصابة 23 عاملاً بانقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية
بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟
زووم

بعد أزمة تصريحات هاني مهنا.. ماذا قالت شادية في مذكراتها عن فاتن حمامة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر