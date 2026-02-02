ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والسمك البلطي، والفول، والمكرونة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد، والطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

