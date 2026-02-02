انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 220 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 2-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4366 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5614 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6550 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7485 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 232783 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 374250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 4.37% إلى نحو 4681 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.