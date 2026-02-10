غرامة 5 آلاف جنيه.. ديروط تحظر نقل الركاب بسيارات ربع النقل فى أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حظر استخدام سيارات ربع النقل (البيك أب) في نقل الركاب، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقالت سوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة ديروط، إن القرار يقضي بمنع اعتماد سيارات ربع النقل في نقل الركاب واستبدالها بسيارات ميكروباص أكثر أمانًا، وذلك بالتنسيق مع البنك الزراعي لتمويل عمليات الشراء والاستبدال.

وأوضحت أنه سيتم فرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه على المخالفين، مع مصادرة أي سيارة ربع نقل تُضبط وهي تنقل ركابًا.

وشددت رئيس المركز، على أن تفعيل القرار يأتي اتساقًا مع مسؤولية الدولة في حماية الأرواح، والحد من الحوادث الناجمة عن استخدام سيارات “البيك أب” في نقل الركاب.