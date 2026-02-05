كامل الوزير: إجراءات حاسمة ضد أي مصنع يضر بسمعة المنتج المصري

وزير الاستثمار يبحث مع شركتي "ايفولف" و"ستونيكس" التوسع في السوق المصري

تفقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل 3 مصانع متخصصة في الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان.

واستهل الوزير جولته بزيارة مصنع مجموعة الأهرام لنظم الأمان (كوالين وأقفال ومفصلات ومقابض بمختلف أنواعها ومكوناتها) والذي يقام على مساحة 35 ألف متر مربع، ويبلغ رأس مال الشركة 1.5 مليار جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 10 ملايين كالون سنوياً، ونسبة المكون المحلي 100%.

وتصدر الشركة منتجاتها لأسواق 27 دولة في أوروبا وافريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وتوظف أكثر من 1200 فرداً.

واستقبل الوزير بالمصنع سمير عارف، رئيس الشركة وعدد من قيادات الشركة، وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط إنتاج الكوالين والمفاتيح ومعمل الجودة ووحدة معالجة الصرف الصناعي كما تفقد معرضاً للمنتجات النهائية للمصنع.

وخلال الجولة أكد الوزير على ضرورة تحقيق التكامل الصناعي بين مصانع الكوالين لزيادة الإنتاجية بما يسهم في سد الفجوة الاستيرادية.

وأشار الوزير، إلى ضرورة سرعة استكمال إجراءات اعتماد المعمل الموجود بالمصنع من المجلس الوطني للاعتماد لرفع جودة المنتجات وسهولة نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية.

ووجه الوزير الجهات التابعة للوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشآت صناعية وهمية تعمل بشكل عشوائي وبدون تراخيص واشتراطات صناعية بما يضر بجودة وسمعة المنتج المصري ويضر بالمصانع الملتزمة والجادة.

كما تفقد الوزير مصنع شركة مصر لصناعة كباسات التبريد ومصنع شركة ثيرموتك للسخانات (COTHERM Thermotech Site) التابعين لشركة فريش للأجهزة المنزلية، ويُقام مصنع الكباسات على مساحة 90 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 350 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون كباس سنويًا، وبنسبة مكون محلي تبلغ 70%، حيث يتم تصدير نحو 20% من الإنتاج إلى السوق التركي، ويوفر المصنع ما يقرب من 360 فرصة عمل مباشرة.

ويعد هذا المصنع الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في إنتاج السخانات والثيرموستات، والمقام على مساحة 3300 متر مربع باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع إلى 4 ملايين سخان و2.6 مليون ثيرموستات، وتبلغ نسبة المكون المحلي الحالية 35%، مع استهداف رفعها إلى 65% ويتم تصدير 77% من الإنتاج إلى 11 دولة، من بينها فرنسا وتايلاند وأوكرانيا والأرجنتين، ويبلغ إجمالي العمالة بالمصنع نحو 250 فرداً.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج الكباسات والسخانات والثيرموستات، ومعامل البحث والتطوير، ومعامل اختبارات الجودة، مشيدًا بمستوى التكنولوجيا المستخدمة، وكفاءة الكوادر البشرية، وجهود الشركة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.