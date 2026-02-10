إعلان

إسرائيل تلوّح بضربة وشيكة ضد إيران: مقاتلات "إف-35" جاهزة للتحرك

كتب : محمد جعفر

02:12 م 10/02/2026

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لوّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإمكانية تنفيذ ضربة عسكرية "قريبة" ضد إيران، مشيرًا إلى أن مقاتلات "إف-35" جاهزة وقد تُستخدم مجددًا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الطائرات لعبت دورًا حاسمًا في الهجمات الواسعة التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو 2025، ما يجعل إعادة توظيفها خيارًا مطروحًا بقوة.

وجاءت تصريحات كاتس خلال احتفال أُقيم في منشآت الصناعات الجوية الإسرائيلية بمناسبة تسليم الجناح رقم 350 لطائرة "إف-35" لشركة "لوكهيد مارتن"، وهي محطة وصفتها الشركة بأنها بارزة في مسار التعاون الدفاعي بين الطرفين.

وتُعد مقاتلات "إف-35"، التي تشغّلها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى، ركيزة أساسية في منظومة التفوق الجوي الإسرائيلي، ومع تسلّم سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث طائرات جديدة في 18 يناير 2026، ارتفع عدد الطائرات العاملة إلى 48 مقاتلة، على أن تُستكمل الدفعة الأولى بتسليم طائرتين إضافيتين لاحقًا خلال العام الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس إسرائيل إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد لحظات من الإقلاع.. تحطم طائرة ركاب صومالية في البحر وعلى متنها 55 راكبًا
شئون عربية و دولية

بعد لحظات من الإقلاع.. تحطم طائرة ركاب صومالية في البحر وعلى متنها 55 راكبًا
خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها
نصائح طبية

خضروات تعزز نشاطك اليومي.. 5 أنواع احرص عليها
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
أخبار المحافظات

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي