إسرائيل تلوّح بضربة وشيكة ضد إيران: مقاتلات "إف-35" جاهزة للتحرك

لوّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإمكانية تنفيذ ضربة عسكرية "قريبة" ضد إيران، مشيرًا إلى أن مقاتلات "إف-35" جاهزة وقد تُستخدم مجددًا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الطائرات لعبت دورًا حاسمًا في الهجمات الواسعة التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو 2025، ما يجعل إعادة توظيفها خيارًا مطروحًا بقوة.

وجاءت تصريحات كاتس خلال احتفال أُقيم في منشآت الصناعات الجوية الإسرائيلية بمناسبة تسليم الجناح رقم 350 لطائرة "إف-35" لشركة "لوكهيد مارتن"، وهي محطة وصفتها الشركة بأنها بارزة في مسار التعاون الدفاعي بين الطرفين.

وتُعد مقاتلات "إف-35"، التي تشغّلها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى، ركيزة أساسية في منظومة التفوق الجوي الإسرائيلي، ومع تسلّم سلاح الجو الإسرائيلي ثلاث طائرات جديدة في 18 يناير 2026، ارتفع عدد الطائرات العاملة إلى 48 مقاتلة، على أن تُستكمل الدفعة الأولى بتسليم طائرتين إضافيتين لاحقًا خلال العام الجاري.