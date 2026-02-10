إعلان

محافظ أسوان يشيد بأداء فرع مكتبة مصر العامة -صور

كتب : إيهاب عمران

02:04 م 10/02/2026
أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالنجاحات المتتالية التي يحققها فرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة من خلال حصد العديد من الجوائز في المسابقات والفعاليات المختلفة التي يتم المشاركة فيها على المستوى المحلى والعربى.

وشدد المحافظ، على أهمية الدور التنويري والثقافي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة بأسوان، والتى أصبحت مركزاً رائداً لنشر الثقافة والمعرفة، ومقصداً هاماً للأسر والأطفال والشباب لنشر ثقافة القراءة، وتحفيز الأطفال والشباب على المعرفة، وترسيخ دور المكتبة كمركز للتعلم المستدام وبناء الوعي والفكر المستنير

وقالت الدكتورة نهلة الأنصارى مديرة المكتبة، أنه فى ظل الدعم المتواصل من محافظ أسوان لكافة أنشطة والجهود التي تنفذها المكتبة فقد تم حصد المركز الأول فى ماراثون " اقرأ " العربى فى ختام النسخة الخامسة الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى (إثراء) " مبادرة أرامكو السعودية " بالتعاون مع الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ، ليجسد ذلك إنجاز ثقافي جديد يضاف إلى سجل النجاحات والإنجازات للمكتبة.

وأشار إلى أن هذه النسخة من الماراثون شهدت مشاركة 54 مكتبة من 14 دولة عربية، إلى جانب فتح المجال لأول مرة للمكتبات والمنصات الرقمية للمنافسة، كما حمل الماراثون رسالة بيئية مهمة من خلال مبادرة "شجرة لكل 100 صفحة" لترسيخ مفهوم الربط بين المعرفة والإستدامة البيئية، ليعكس كل ذلك رؤية مكتبة مصر العامة بأسوان فى الريادة الثقافية، ويؤكد مكانتها كأحد أبرز منارات المعرفة فى الوطن العربى.

محافظ أسوان مكتبة مصر العامة اللواء دكتور إسماعيل كمال

