أرباح البنك المصري الخليجي ترتفع 64% خلال 2025

أعلن البنك المصري الخليجي زيادة صافي أرباحه بنحو 64% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 4.19 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية للبنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 41% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 8.64 مليار جنيه.

وأضاف أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع بنحو 42.9% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 1.65 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي رصيد محفظة القروض ارتفع بنحو 38.4% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 61.38 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وأضاف أن إجمالي رصيد ودائع العملاء تراجع بنحو 4.6% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 106.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.