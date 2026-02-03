إعلان

بالصور.. وزير البترول يتفقد "القاهرة للتكرير" بمسطرد

كتب : أحمد الخطيب

04:07 م 03/02/2026
أجرى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بشركة القاهرة لتكرير البترول بالمنطقة الجغرافية بمسطرد، رافقه خلالها صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وقيادات الوزارة.

وتفقد الوزير الوحدة الإنتاجية رقم (1) "وحدة التقطير الجوي"، واستمع إلى شرح قدمه الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس الشركة، حول آلية العمل، وإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، فضلاً عن استعدادات تنفيذ العَمرة السنوية للوحدات الإنتاجية.

وخلال الجولة، حرص الوزير على إجراء حوار مفتوح مع العاملين للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة الأداء.

وأشاد الوزير، بالتزامهم بتطبيق إجراءات السلامة، مؤكدًا أن الحفاظ على حياة العاملين يمثل أولوية قصوى وأحد أهم أسس العمل بالقطاع.

وأضاف بدوي أن العاملين بقطاع البترول يؤدون دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين اليومية من المنتجات البترولية في كافة أرجاء مصر.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام التام بقواعد السلامة، والعمل بروح الفريق، ونقل الخبرات بين الأجيال، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل تماشياً مع خطة الوزارة لتطوير معامل التكرير القائمة.

