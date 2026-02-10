إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الطماطم والسكر والعدس وانخفاض الذهب

كتب : ميريت نادي

02:02 م 10/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الحديد، والأسمنت، والطماطم، والسكر، والجبن الأبيض، والعدس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-2-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والبلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

