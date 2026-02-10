ارتفعت أسعار الحديد، والأسمنت، والطماطم، والسكر، والجبن الأبيض، والعدس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-2-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والبلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار السكر والجبن الأبيض والعدس اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء