اليوم.. افتتاح معرض "رمضان بباب الشعرية" بتخفيضات تصل إلى 40%

افتتح عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، معرض" اهلا رمضان بباب الشعرية" الذي يقيمه (تجار في حب مصر) بمنطقة باب الشعرية.

وشارك في الافتتاح، عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وهم أشرف الشيمي، أشرف خضر، وخالد حسنين، وشادي الكومي، بحسب بيان لغرفة القاهرة التجارية اليوم الأحد.

ويأتي المعرض بالتعاون مع وزارة الزراعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة القاهرة، ويستمر من اليوم وحتى 28 رمضان، مع تقديم تخفيضات تتراوح بين 25% و40% على السلع الغذائية الأساسية.

وأكد أشرف الشيمي، عضو بالغرفة، أن المعرض يعكس التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص تنفيذًا لتكليفات عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين، عبر تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء.

وأشار الشيمي، إلى أن هذه المعارض تُعد إحدى الآليات الرئيسية لضبط الأسواق، حيث توفر تشكيلة واسعة من السلع الأساسية منها اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والأرز بأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وأشار أشرف خضر، إلى أن الجهود المبذولة تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان وفرة السلع بالكميات الكافية، بما يدعم استقرار الأسعار خلال الموسم الرمضاني.

وأضاف خضر، أن التنسيق مع كبرى الشركات المنتجة وسلاسل الإمداد يضمن استمرار تدفق السلع والحفاظ على جودتها بأسعار مناسبة.

وشهد المعرض تخفيضات، من بينها: كيلو لحم كندوز 210 جنيهات، الكبده الكندوز 280 جنيهًا، اللحم المفروم 250 جنيهًا، لتر الزيت 55 جنيهًا، علبة تمر 2.4 كجم بـ135 جنيهًا، لفة تين 115 جنيهًا، زبيب الكيلو 190 جنيهًا، قمر الدين 150 جنيهًا، والتمر الهندي 45 جنيهًا.