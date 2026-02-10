إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

12:54 م 10/02/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 10-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4493 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5777 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6740 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7702 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 53920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 239532 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 385100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 5051 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

