عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع قيادات شركة «شيفرون» الأمريكية، لمتابعة أوجه التعاون والتنسيق الجاري بين فرق العمل من الجانبين، واستكمال إجراءات الاتفاقيات الفنية والتجارية الخاصة بربط مشروع حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية، بما يُسهم في تسريع خطوات التنفيذ، وفقًا لبيان الوزارة.

وشارك في المباحثات باسل علام، مدير "شيفرون" في قبرص، إلى جانب مشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكل من خافيير لاروزا، رئيس شركة "شيفرون" للاستكشاف والإنتاج، وتشانا كوروكولاسوريا، مدير "شيفرون" مصر، وكذلك الدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.

وأكدت المباحثات أهمية استمرار التنسيق مع الجانب القبرصي لدعم خطوات التنفيذ، مع التشديد على الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة، وأهمية ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة في هذا المجال، بما يحقق المنفعة المتبادلة لمصر وقبرص وشركاء الاستثمار.

كما تم الاتفاق على عقد لقاء يضم أطراف المشروع في القاهرة بنهاية مارس المقبل، على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026".