إعلان

وزير البترول يبحث مع "شيفرون" الأمريكية تسريع ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر

كتب : أحمد الخطيب

10:05 م 05/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع قيادات شركة «شيفرون» الأمريكية، لمتابعة أوجه التعاون والتنسيق الجاري بين فرق العمل من الجانبين، واستكمال إجراءات الاتفاقيات الفنية والتجارية الخاصة بربط مشروع حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية، بما يُسهم في تسريع خطوات التنفيذ، وفقًا لبيان الوزارة.

وشارك في المباحثات باسل علام، مدير "شيفرون" في قبرص، إلى جانب مشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكل من خافيير لاروزا، رئيس شركة "شيفرون" للاستكشاف والإنتاج، وتشانا كوروكولاسوريا، مدير "شيفرون" مصر، وكذلك الدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.

وأكدت المباحثات أهمية استمرار التنسيق مع الجانب القبرصي لدعم خطوات التنفيذ، مع التشديد على الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة، وأهمية ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة في هذا المجال، بما يحقق المنفعة المتبادلة لمصر وقبرص وشركاء الاستثمار.

كما تم الاتفاق على عقد لقاء يضم أطراف المشروع في القاهرة بنهاية مارس المقبل، على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026".

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

كريم بدوي شيفرون حقل أفروديت القبرصي باسل علام\ باسل علام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
رياضة عربية وعالمية

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
بعد نقله دار إقامة كبار الفنانين.. تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
زووم

بعد نقله دار إقامة كبار الفنانين.. تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
أول تعليق من الدبيبة على اغتيال سيف القذافي.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الدبيبة على اغتيال سيف القذافي.. ماذا قال؟

رئيس بنما: لن نخضع لتهديدات الصين بشأن موانئ القناة
شئون عربية و دولية

رئيس بنما: لن نخضع لتهديدات الصين بشأن موانئ القناة
"من الجيم للملعب".. محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري (صور)
رياضة عربية وعالمية

"من الجيم للملعب".. محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت