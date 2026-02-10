الرقابة المالية تطلق منصة رقمية لتلقي التقارير الرقابية من الشركات

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية منصة رقمية جديدة مخصصة لاستلام التقارير الرقابية من الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.

يعد إطلاق المنصة مرحلة أولية، تسبق إلزام الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بإرسال تقاريرها الرقابية إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية، وتسريع تدفق البيانات، وتحسين جودة ودقة المعلومات المقدمة للهيئة.

وأوضحت الهيئة من خلال بيانها الصادر اليوم،أن المنصة تتيح للشركات تسليم التقارير والمستندات الرقابية للهيئة مضافاً إليها التوقيع الإلكتروني، بعد التحقق من صحة وصلاحية التوقيع الإلكتروني على تلك المستندات وذلك بالتعاون مع شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية وهي إحد مقدمي خدمات التصديق على التوقيع الإلكتروني المصرح لهم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

وتسهم المنصة الرقمية في تحسين تبادل البيانات والمعلومات وتعزيز سرعة ودقة المتابعة والفحص والتحليل الرقابي وتوحيد قنوات التواصل بين الهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها، وتدعم اتخاذ القرار الرقابي على أسس علمية، كما تواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزز من استدامة القطاع المالي غير المصرفي.

أقرا أيضًا:

نائب رئيس البورصة: طرح شركتين جديدتين بالبورصة خلال شهرين

رئيس جورمية للأغذية: نخطط لدخول 3 دول خليجية