بإطلالات مختلفة.. ياسمينا العبد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الفنانة الشابة ياسمينا العبد جمهورها لقطات متنوعة من حياتها، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ونشرت ياسمينا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالات متنوعة، جمعت بين الكاجوال والكلاسيك.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاء من أبرزها: "الله على الحاجات الحلوة دي بقى"، "تحفة"، "قمر أوي"، "ماشي يا تيا"، "ربنا يحميكي"، "عسولة".

يُذكر أن الفنانة ياسمينا العبد تصدرت تريند محرك البحث "جوجل" خلال الأيام الماضية، بعد نجاح مسلسلها "ميد ترم"، الذي شارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب، من بينهم: جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج مريم الباجوري.

