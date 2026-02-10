إعلان

10.29% زيادة في عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت المحمول 2025

كتب : آية محمد

01:11 م 10/02/2026

الإنترنت المحمول

بلغ عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت المحمول 95.94 مليون مشترك حتى نوفمبر 2025 مقابل 86.99 مليون مشترك في نوفمبر 2024، بنسبة زيادة قدرها 10.29% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

كما بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض 12.6 مليون مشترك حتى نوفمبر 2025 مقابل 11.56 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في نوفمبر 2024، بنسبة زيادة قدرها 9% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للاعتماد على خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض في الخدمات التعليمية وخدمات أخرى.

جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم بإنترنت أكثر أمانًا خلال شهر فبراير من كل عام والذي ترعاه شبكة إنسيف "Insafe" وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي "Safeborders project" .

وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريبًا 190 دولة وإقليم حول العالم وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة بعد أن أصبح للإنترنت أهمية كبرى في جميع مناحي الحياة، ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان "التكنولوجيا الذكية الخيارات الآمنة- استكشاف الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي".

الإنترنت المحمول خدمات الهاتف المحمول الخدمات التعليمية

