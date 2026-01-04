إعلان

القابضة للنقل تعلن عدم رغبتها في بيع حصتها بالإسكندرية لتداول الحاويات

كتب : مصراوي

12:28 م 04/01/2026

سفينة حاويات

كتبت – ميريت نادي:

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عدم رغبتها في بيع حصتها بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع على العرض المقدم من الشركة الإماراتية بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدنج، وفق إفصاح لها بالبورصة اليوم.



جاء ذلك ردا على نية شركة بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج ليمتد (المالكة بنسبة 19.32% فى رأس مال شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) تقديم عرض شراء إجبارى (محتمل - غير ملزم) للاستحواذ على النسبة المكملة لنسبة 905 من أسهم رأس مال شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

الشركة القابضة للنقل البحري والبري الحاويات محافظة الإسكندرية البورصة المصرية

