خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الطماطم والحديد والفول والذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:20 م 04/01/2026

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والطماطم، والفول، والسكر،والزيت، خلال تعاملات اليوم الأحد 4-1-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

