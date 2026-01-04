"ده بيت أخوك في مصر".. أحمد حلمي يرحب بـ الشامي

فستان أسود.. ريهام حجاج تستقبل عام 2026 مع زوجها وتهنئ جمهورها

زار مؤدي أغاني الراب الشامي، النجم أحمد حلمي، في منزله، عقب وصوله إلى مصر.

ونشر الشامي، عبر خاصية القصص في صفحته بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو، خلال الزيارة، وظهر به بصحبة النجم أحمد حلمي.

وقال أحمد حلمي، في مقطع الفيديو: "يعني يا شامي أقولك إيه، المفروض تقول حاجة كده تكسر الإزاز"، ليرد عليه الشامي: "إن شاء الله بعيد جلستي معك، وكمية الأفكار اللطيفة والطاقة الحلوة اللي أخدها منك، شكرًا على استضافتك".

وانهى أحمد حلمي حديثه قائلًا: "ده بيت أخوك في مصر".

ومن جانبه نشر الشامي، صور اللقاء، وعلق على واحدة منها: "أخدت الصورة وهربت قبل ما أغني"

مؤدي أغاني الراب الشامي، هو سوري الجنسية، تصدرت أغانيه قوائم الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، وشارك بالغناء في مهرجان العلمين، وحققت أغنيته "ملكة جمال الكون"، التي قدمها بمشاركة المطرب تامر حسني، مشاهدات عالية.

