كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، السر وراء ارتفاع أسعار الهواتف المصنعة محليًا مقارنة بنظيرتها المستوردة رغم الإمتيازات الممنوحة للمصنعين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، شرح رئيس الجمارك أن الصناعة لا تزال في بدايتها، وأن زيادة الإنتاج مع الوقت ستؤدي لانخفاض الأسعار.

وأضاف أن بعض الأسواق الخارجية قد تعرض أسعارًا أقل لسياسات تسويقية معينة، لكن المقارنة مع أسواق مثل الاتحاد الأوروبي تظهر أن الأسعار في مصر ليست أعلى دائمًا.

وأكد أحمد أموي أن الهدف الأساسي من المنظومة هو "حماية الصناعة الوطنية وتنظيم السوق" وليس تحقيق إيرادات، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني المطبق جعل تهريب الهواتف مستحيلاً تقريبًا، لأنه يمكن التحكم في تشغيل الجهاز من عدمه حسب سداد الرسوم أو دخوله القانوني للبلد.