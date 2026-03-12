انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 12-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4993 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6420 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7490 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8560 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 59920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 266216 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 428000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.53% إلى نحو 5149 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

