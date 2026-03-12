قيمة التداولات بالبورصة ترتفع 53% إلى 815 مليار جنيه في أسبوع

ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 53% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 815.3 مليار جنيه بعدد نحو 8.1 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 863 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.53%، ليغلق عند مستوي 46790 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.74%، ليغلق عند مستوي 12703 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.06%، ليغلق عند مستوي 17787 نقطة.

