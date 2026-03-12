إعلان

قيمة التداولات بالبورصة ترتفع 53% إلى 815 مليار جنيه في أسبوع

كتب : ميريت نادي

04:34 م 12/03/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 53% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 815.3 مليار جنيه بعدد نحو 8.1 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 863 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.53%، ليغلق عند مستوي 46790 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.74%، ليغلق عند مستوي 12703 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.06%، ليغلق عند مستوي 17787 نقطة.

اقرأ أيضًا:

تنمية المشروعات يقدم تمويلا جديدا لـ"أمان القابضة" بـ 300 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية قيمة التداولات بالبورصة مؤشرات البورصة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
أخبار مصر

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
تناول كحك العيد باعتدال.. طرق ذكية لتجنب زيادة الوزن
سفرة رمضان

تناول كحك العيد باعتدال.. طرق ذكية لتجنب زيادة الوزن
"رأيت جبالًا من الصلابة وقبضة مضمومة".. مجتبى خامنئي يكشف تفاصيل اللحظات
شئون عربية و دولية

"رأيت جبالًا من الصلابة وقبضة مضمومة".. مجتبى خامنئي يكشف تفاصيل اللحظات
جريمة مروعة في الشرقية.. العثور على طفل مذبوحًا داخل جوال بالعاشر من رمضان
أخبار المحافظات

جريمة مروعة في الشرقية.. العثور على طفل مذبوحًا داخل جوال بالعاشر من رمضان
تحذيرات سرية من الاستخبارات الأمريكية بشأن الانتقام الإيراني… ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

تحذيرات سرية من الاستخبارات الأمريكية بشأن الانتقام الإيراني… ماذا يحدث؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا