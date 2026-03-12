شعبة الأسماك: زيادة الوقود قد تدفع الأسعار للارتفاع بنسبة 30%

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك لم تتأثر حتى الآن بقرار زيادة أسعار البنزين والسولار، موضحًا أن الأسعار ما زالت مستقرة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن التأثير قد يظهر خلال الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يزداد الإقبال على شراء الأسماك والأسماك المملحة، متوقعًا زيادة قد تصل إلى نحو 30%.

رفع أسعار الوقود لأول مرة في 2026

وكانت لجنة التسعير التلقائي قررت رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026.

ويأتي القرار في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست على أسواق الطاقة العالمية وأسهمت في ارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي للوقود.

تأثير ارتفاع البنزين والسولار على تكلفة النقل

وأوضح حليم أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستؤثر بشكل أساسي على تكلفة نقل الأسماك من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المختلفة، وهو ما قد ينعكس على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أسعار الأسماك قد تختلف من محافظة لأخرى ومن منطقة لأخرى بحسب مسافات النقل وتكلفتها.

إقبال متوقع قبل العيد

وأشار حليم إلى أن حركة البيع ما زالت في مستوياتها الطبيعية حتى الآن، لكن من المتوقع أن يرتفع الإقبال خلال الأيام المقبلة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يتجه المستهلكين إلى شراء الأسماك بدلًا من اللحوم والدواجن.

وأكد أن المعروض من الأسماك في الأسواق حاليًا جيد ومتنوع.

