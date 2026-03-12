إعلان

شعبة الأسماك: زيادة الوقود قد تدفع الأسعار للارتفاع بنسبة 30%

كتب : آية محمد

04:33 م 12/03/2026

الأسماك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك لم تتأثر حتى الآن بقرار زيادة أسعار البنزين والسولار، موضحًا أن الأسعار ما زالت مستقرة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن التأثير قد يظهر خلال الأيام المقبلة خاصة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يزداد الإقبال على شراء الأسماك والأسماك المملحة، متوقعًا زيادة قد تصل إلى نحو 30%.

رفع أسعار الوقود لأول مرة في 2026

وكانت لجنة التسعير التلقائي قررت رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026.

ويأتي القرار في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست على أسواق الطاقة العالمية وأسهمت في ارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي للوقود.

تأثير ارتفاع البنزين والسولار على تكلفة النقل

وأوضح حليم أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستؤثر بشكل أساسي على تكلفة نقل الأسماك من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المختلفة، وهو ما قد ينعكس على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أسعار الأسماك قد تختلف من محافظة لأخرى ومن منطقة لأخرى بحسب مسافات النقل وتكلفتها.

إقبال متوقع قبل العيد

وأشار حليم إلى أن حركة البيع ما زالت في مستوياتها الطبيعية حتى الآن، لكن من المتوقع أن يرتفع الإقبال خلال الأيام المقبلة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يتجه المستهلكين إلى شراء الأسماك بدلًا من اللحوم والدواجن.

وأكد أن المعروض من الأسماك في الأسواق حاليًا جيد ومتنوع.

اقرأ أيضًا:

رئيس الشعبة: المصانع تدرس زيادة أسعار مواد البناء بعد ارتفاع السولار والبنزين والدولار

رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات بسبب زيادة الأعلاف

بعد زيادة السولار.. الأجهزة الكهربائية ترتفع في الأسواق بنسبة تصل إلى 10%

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البنزين والسولار أسعار الأسماك تكلفة النقل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عودة محتملة لثلاثي ريال مدريد قبل إياب مانشستر سيتي
رياضة عربية وعالمية

عودة محتملة لثلاثي ريال مدريد قبل إياب مانشستر سيتي
تناول كحك العيد باعتدال.. طرق ذكية لتجنب زيادة الوزن
سفرة رمضان

تناول كحك العيد باعتدال.. طرق ذكية لتجنب زيادة الوزن
تحذيرات سرية من الاستخبارات الأمريكية بشأن الانتقام الإيراني… ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

تحذيرات سرية من الاستخبارات الأمريكية بشأن الانتقام الإيراني… ماذا يحدث؟
الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات
أخبار وتقارير

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا