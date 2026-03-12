تصريحات مجتبى خامنئي تشعل النفط عالميًا.. برنت يتجاوز 100 دولار

تصاعدت أسعار النفط عالميًا مع احتدام التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات تصعيدية من مجتبى خامنئي بشأن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في الصراع الإقليمي، وهو ما أثار مخاوف الأسواق من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية عبر أحد أهم ممرات النفط في العالم.

وقفزت أسعار النفط العالمية مجددًا فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وفق بلومبرج.

وفي أول بيان استراتيجي له منذ توليه منصب المرشد الأعلى لإيران، أكد مجتبى خامنئي رفض أي محاولات لتقسيم البلاد، مشددًا على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مغلقًا، معتبراً أن القواعد الأجنبية في المنطقة تهدف للسيطرة على دولها.

وتضمن بيان خامنئي لهجة تصعيدية توعدت بالانتقام، إلى جانب الدعوة إلى حضور شعبي واسع في فعاليات "يوم القدس".

كما عرض البيان سبعة محاور لرؤية القيادة الجديدة، شملت دور القوات المسلحة ومسؤوليات مؤسسات الدولة ودول المنطقة، مع تأكيد استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في الصراع القائم، ودعوة دول المنطقة إلى إغلاق القواعد الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد العمليات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية استراتيجية.

خام برنت يتجاوز 100 دولار مجددًا

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 9%، لتتجاوز مجددًا حاجز 100 دولار للبرميل، بعدما طغت الهجمات الإيرانية الجديدة على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط على إعلان الإفراج عن كميات قياسية من المخزونات النفطية العالمية.

وارتفع خام برنت خلال تعاملات اليوم إلى 101.57 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 8% ليسجل 97.16 دولارًا للبرميل.

أكبر سحب من الاحتياطيات النفطية في التاريخ

جاء صعود الأسعار رغم إعلان وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء فيها، وعددها 32 دولة، قررت بالإجماع الإفراج عن 400 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، في أكبر عملية من نوعها منذ تأسيس الوكالة.

وتعد هذه الخطوة السادسة التي تنسق فيها الوكالة عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية منذ إنشائها عام 1974، في محاولة لتهدئة الأسواق وضمان استقرار الإمدادات العالمية.

مخزونات ضخمة لمحاولة تهدئة الأسواق

تمتلك الدول الأعضاء في الوكالة أكثر من 1.2 مليار برميل من النفط ضمن المخزونات الطارئة، إلى جانب نحو 600 مليون برميل إضافية تحتفظ بها شركات الطاقة بموجب ترتيبات وسندات حكومية، ما يوفر هامشًا واسعًا للتدخل في أوقات الأزمات.

الولايات المتحدة تعلن ضخ 172 مليون برميل

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم الإفراج تدريجيًا عن 172 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية بدءًا من الأسبوع المقبل، في محاولة لدعم الإمدادات العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السوق النفطية حالة من الاضطراب نتيجة تصاعد التوترات والحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ما يزيد المخاوف من تعطل الإمدادات ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.