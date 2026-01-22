جهينه تستضيف سفير السويد في زيارة إلى مصنعها للألبان

كتبت- دينا خالد:

استضافت شركة جهينه للصناعات الغذائية، داج يولين-دانفلت، سفير مملكة السويد لدى مصر، في زيارة رسمية إلى أحد مجمعاتها الصناعية لإنتاج الألبان، وذلك في إطار تسليط الضوء على استثمارات الشركة المتواصلة في تكنولوجيات التصنيع، ونهجها المتكامل لدعم وتطوير قطاعي الألبان والإنتاج الحيواني في مصر.

وكان في استقبال السفير، سيف ثابت، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة جهينه، ورافقه عدد من قيادات الإدارة العليا بالشركة.

وشملت الزيارة جولة داخل خطوط الإنتاج المتطورة ومعامل مراقبة الجودة، حيث اطّلع السفير عن قرب على معايير التصنيع العالمية التي تتبعها جهينه، وكفاءة عملياتها التشغيلية، وسلسلة القيمة المتكاملة المدعومة بأحدث تقنيات المعالجة والتغليف، بما في ذلك الحلول السويدية المقدمة عبر شركة تيترا باك.

وخلال الزيارة، استعرضت شركة جهينه استراتيجيتها طويلة المدى للنمو، المبنية على التكامل الرأسي عبر الزراعة والإنتاج الحيواني والصناعة المتطورة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على أنظمة متقدمة لإدارة المزارع، وتقنيات حلب آلية، ومراقبة الجودة في الوقت الفعلي، إلى جانب ضوابط رقمية لسلسلة الإمداد لضمان الكفاءة وإمكانية التتبع في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة.

وتدير جهينه مجمعًا متكاملًا للإنتاج الحيواني والألبان في الواحات البحرية تمتد على نحو 2800 فدان، يضم حوالي 8 آلاف رأس من الأبقار الحلوب، إلى جانب 140 مزرعة خارجية لتوريد أجود الألبان ضمن شبكة "كفاءة"، حيث تطبق بروتوكولات قياسية للتكنولوجيا والجودة.

وتدعم هذه الاستثمارات توسيع خطوط الإنتاج ودمج توريد الحليب الخام مع المعالجة المتقدمة، مما يمكن جهينه من تلبية الطلب المحلي المتنامي ودعم الصادرات، مع استثمارات رأسمالية تصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه مصري وصادرات تبلغ نحو 1.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

وقال سيف ثابت، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة جهينه، إن الاستثمار المستدام والتكامل القائم على التكنولوجيا عبر مختلف مراحل منظومة الإنتاج المتكاملة كانا عنصرين أساسيين في مسيرة نمو جهينه.

ووأضاف ثابت، أنه من خلال تعزيز كل مرحلة، بدءًا من المزارع وتوريد الألبان وصولًا إلى التصنيع المتقدم، نضمن جودة ثابتة وكفاءة تشغيلية وقدرة على التوسع المستدام على المدى الطويل.