سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

كتب : ميريت نادي

11:40 ص 14/03/2026

الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 14-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35776.92 جنيه، بتراجع 998.87 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38433.33 جنيه، بتراجع 131.45 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4116.67 جنيه، بزيادة 101.11 جنيه.

