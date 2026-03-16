سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 مارس 2026

كتب : ميريت نادي

02:13 م 16/03/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 8342 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8421 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7368 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6315 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 58944 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

البورصة المصرية سعر جنيه الذهب سعر الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أشرف سيف يفوز بالمركز الأول في الترتيل بدولة التلاوة
أخبار مصر

أشرف سيف يفوز بالمركز الأول في الترتيل بدولة التلاوة

بالصور- مصرع مواطن دهسته سيارة بدون لوحات أثناء عبور الشارع في بنها
أخبار المحافظات

بالصور- مصرع مواطن دهسته سيارة بدون لوحات أثناء عبور الشارع في بنها
تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها

آيفون القابل للطي.. تسريبات تكشف الأسعار والمواصفات
أخبار و تقارير

آيفون القابل للطي.. تسريبات تكشف الأسعار والمواصفات

