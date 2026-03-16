سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 مارس 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 8342 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8421 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7368 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6315 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 58944 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.