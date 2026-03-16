ارتفاع اشتراكات الإنترنت الثابت إلى 12.72 مليون في عام 2025

أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت النطاق العريض الثابت "FBB" في مصر خلال الربع الأخير من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ عدد الاشتراكات 12.72 مليون اشتراك في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، مقابل 11.63 مليون اشتراك خلال الفترة نفسها من 2024، مسجلًا معدل نمو سنوي قدره 9.4%.

ووصل معدل النمو الربع سنوي إلى 2.59%، مما يعكس استمرار توسع خدمات الإنترنت الثابت في البلاد، وزيادة الاعتماد عليها من قبل المستخدمين سواء للأعمال أو الاستخدام المنزلي.

ويأتي هذا النمو في ظل جهود وزارة الاتصالات لتعزيز البنية التحتية للاتصالات، وتوسيع تغطية الإنترنت في مختلف المحافظات، بما يتيح وصول خدمات النطاق العريض لمزيد من المناطق.

ويشير الخبراء إلى أن زيادة الاشتراكات في الإنترنت الثابت تعكس توجه المستخدمين للانتقال من شبكات المحمول إلى خدمات النطاق العريض الثابت، خاصة مع الطلب المتزايد على خدمات البث الرقمي، والتعليم عن بعد، والعمل من المنزل، وتطبيقات الأعمال المختلفة.

ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر، وهو ما يساهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة سرعة الإنترنت للمشتركين.

