ارتفاع أسعار البيض واستقرار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:55 ص 17/03/2026

أسعار البيض والدواجن

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، بينما استقر متوسط سعر الفراخ الحية مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 120.78 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 110.65 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.32 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 143.23 جنيه، بزيادة 1.65 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 160.92 جنيه، بزيادة 4.82 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض أسعار الدواجن البيض الأبيض الفراخ البيضاء البيض البلدي الفراخ البلدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التصديري للملابس يعلن قفزة الصادرات 11% خلال يناير 2026
اقتصاد

التصديري للملابس يعلن قفزة الصادرات 11% خلال يناير 2026
انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو
دراما و تليفزيون

5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو
وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتلنا لاريجاني
شئون عربية و دولية

وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتلنا لاريجاني
تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%

