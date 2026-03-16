بورصة السعودية ترتفع منفردة بين أسواق الخليج في ختام التداولات

ارتفع مؤشر بورصة السعودية بختام تعاملات جلسة اليوم، وسط استمرار تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وزيادة أسعار النفط، وعلى النقيض انخفضت مؤشرات بورصات الخليج، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أداء مؤشرات البورصات الخليجية

ارتفع مؤشر بورصة السعودية "تاسي" بنسبة 0.40%، أي ما يعادل 44.05 نقطة، ليغلق عند مستوي 10933 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر بورصة مسقط "مسقط 30" بنسبة 0.68%، أي ما يعادل 52.58 نقطة، ليصل إلى مستوى 7652 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 0.41%، أي ما يعادل 37.43 نقطة، ليغلق عند مستوي 9141 نقطة.

وهبط مؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوي 10374 نقطة.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.18%، أي ما يعادل 17.77 نقطة، ليغلق عند مستوى 9462 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة دبي "السوق" بنسبة 2.53%، أي ما يعادل 137.58 نقطة، ليغلق عند مستوى 5288 نقطة.

