إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

06:42 م 16/03/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 16-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4890 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6287 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7335 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8382 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 58680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 260680 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 419100 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 5001 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أين كوريا الشمالية من حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

أين كوريا الشمالية من حرب إيران؟
استعدادًا للأهلي.. موعد وصول بعثة الترجي التونسي للقاهرة
رياضة عربية وعالمية

استعدادًا للأهلي.. موعد وصول بعثة الترجي التونسي للقاهرة
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 مارس 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 مارس 2026
لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
رمضان ستايل

لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي
دراما و تليفزيون

هالة فاخر: خلعت الحجاب للعودة للعمل.. وندمت على بعض أعمالي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

