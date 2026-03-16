ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 16-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4890 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6287 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7335 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8382 جنيهًا للجرام.



سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 58680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83820 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 260680 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 419100 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 5001 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.