تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 16 مارس 2026.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.61% عند مستوى 45187 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.25%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 6.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.9 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.9 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.85% عند مستوى 45926 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم العبور للاستثمار العقارى بنسبة 4.93%، ليغلق على سعر 35.1 جنيه للسهم الواحد.

وتراجع سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 4.65%، ليغلق على سعر 8.2 جنيه للسهم الواحد.

وهبط سهم المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بنسبة 4.26%، ليغلق علي سعر 7.2 جنيه للسهم الواحد.

وانخفض سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 4.19%، ليغلق علي سعر 34.11 جنيه للسهم الواحد.

وتراجع سهم الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بنسبة 4.06%، ليغلق على سعر 1.89 جنيه للسهم الواحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم اجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 12.22%، ليغلق على سعر 126.49 جنيه للسهم الواحد.

وصعد سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 9.60%، ليغلق على سعر 107.06 جنيه للسهم الواحد.

وارتفع سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 4.86%، ليغلق علي سعر 23.74 جنيه للسهم الواحد.

وزاد سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بنسبة 2.36%، ليغلق علي سعر 3.9 جنيه للسهم الواحد.

وصعد سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 1.71%، ليغلق على سعر 367.11 جنيه للسهم الواحد.

أداء القطاعات خلال جلسة اليوم

انخفض قطاع البنوك بنسبة 15.4% بختام جلسة اليوم، وفقًا للتقرير اليومي الصادر من البورصة.

وهبط قطاع الرعاية الصحية وأدوية بنسبة 4.8%، وتراجع قطاع العقارات بنسبة 17.8%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 11.3%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 4.6%، وعلى النقيض، ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 2.2%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%.

رأس المال السوقي

انخفض رأس المال السوقي بنسبة 1.32%، حيث خسر 43 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، وبلغ أجمالى القيمة السوقية 3.19 تريليون جنيه، بختام جلسة اليوم.



اقرأ أيضا:

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 مارس 2026



