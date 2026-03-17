سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:39 ص 17/03/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 16-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8335 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7295 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6255 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4865 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3475 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 259315 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 58360 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 5001 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

