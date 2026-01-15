يبدأ البريد المصري إتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم "السكن البديل"، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 يناير، وذلك عبر 500 مكتب بريد منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات الحكومية بصورة منظمة وآمنة.

وستعمل مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة خلال الفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساءً، حرصًا على تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من التسجيل.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية صورًا بعناوين المكاتب التي تتيح هذه الخدمة: