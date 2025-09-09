سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 9 سبتمبر 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر اوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5569جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5609 جنيهًا

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4872 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4176 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 38983 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.