كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير أنها منفتحة على دراسة التوسع في محفظتها العقارية اعتباراً من عام 2027 ، مضيفة أنه لا يوجد ما يمنع من بحث فرص استثمارية واعدة في مناطق مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر مدعومه مع توقعاتها بزيادة عوائد الإيرادات خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تطلع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للتوسع في مشروعات على الساحل الشمالي أو ساحل البحر الأحمر بحلول عام 2027، ووفق بيان لها مرسل للبورصة اليوم.

ويأتي ذلك جاء في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة وخطتها المستقبلية لتعظيم العوائد وتنويع أنشطتها الاستثمارية بما يحقق أفضل عائد ممكن للمساهمين، بحسب البيان.

وأكدت الشركة، أن أي قرارات جوهرية تخص هذة المشروعات سيتم الإعلان عنها والإفصاح بشأنها في حينه طبقاً للقواعد المنظمة بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في القيام بالتطوير العقارى وكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التى تمتلكها أو تديرها لحساب الغير، والقيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المختلفة.