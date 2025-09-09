إعلان

مصر الجديدة للاسكان: لا نمانع الاستثمار في الساحل الشمالي والبحر الأحمر

02:01 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير أنها منفتحة على دراسة التوسع في محفظتها العقارية اعتباراً من عام 2027 ، مضيفة أنه لا يوجد ما يمنع من بحث فرص استثمارية واعدة في مناطق مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر مدعومه مع توقعاتها بزيادة عوائد الإيرادات خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تطلع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للتوسع في مشروعات على الساحل الشمالي أو ساحل البحر الأحمر بحلول عام 2027، ووفق بيان لها مرسل للبورصة اليوم.

ويأتي ذلك جاء في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة وخطتها المستقبلية لتعظيم العوائد وتنويع أنشطتها الاستثمارية بما يحقق أفضل عائد ممكن للمساهمين، بحسب البيان.

وأكدت الشركة، أن أي قرارات جوهرية تخص هذة المشروعات سيتم الإعلان عنها والإفصاح بشأنها في حينه طبقاً للقواعد المنظمة بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في القيام بالتطوير العقارى وكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التى تمتلكها أو تديرها لحساب الغير، والقيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المختلفة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير الاستثمار الساحل الشمالي البحر الأحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم