"عيوننا على وسط البلد".. العبار يكشف خارطة استثماراته في مصر

كتب- أحمد الخطيب:

أعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار عن خطط توسعية جديدة داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن منطقة وسط البلد بالقاهرة تمثل أولوية خاصة في استثماراته المقبلة.

وأوضح العبار، أن قلب العاصمة بما يحمله من قيمة حضارية وتاريخية يشكل فرصة استثنائية لإطلاق مشروعات عمرانية وتجارية وخدمية قادرة على إعادة رونق المنطقة وتعزيز مكانتها.

وخلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي عبر قناة صدى البلد، وصف العبار وسط القاهرة بأنه "قلب الأمة العربية"، مشددًا على أن حلمه هو إعادة رونقها بما يتناسب مع جمالها وتاريخها، ومقترحًا تأسيس صندوق يضم مستثمرين مصريين وعرب لتطويرها بعقلانية دون السعي لهوامش ربح مبالغ فيها.

وأكد العبار، أن مصر دولة واعدة، تمتلك حكومة جادة واقتصادًا يحقق نموًا واضحًا، وهو ما يعزز الثقة في مستقبل الاستثمار بها.

وتأتي هذه التصريحات عقب توقيع "إعمار مصر" و"سيتي ستارز" اتفاق شراكة مع الحكومة المصرية لإطلاق مشروع مراسي البحر الأحمر على مساحة 10 ملايين متر مربع، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقد كشف العبار أن حجم استثمارات مجموعته في مصر وصل إلى 35 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التنوع بين العقار والفندقة والقطاعات الخدمية يمثل الضمان الحقيقي لاستمرار أي كيان اقتصادي.