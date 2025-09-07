إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

01:22 م الأحد 07 سبتمبر 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 17 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأحد 7-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3246 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4174 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4870 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5565 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173071 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 278250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15% إلى نحو 3586 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زلزال بقوة 4.9 ريختر شمال مطروح.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بالتفاصيل
في 7 أيام.. تراجع أسعار 14 سيارة جديدة بمصر حتى 250 ألف جنيه
تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة