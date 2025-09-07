كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 17 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأحد 7-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3246 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4174 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4870 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5565 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173071 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 278250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15% إلى نحو 3586 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.