كتبت- دينا كرم:







تراجع سعر الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت 6-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.







سعر الذهب اللحظي







انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3236 جنيهًا للجرام.







وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4161 جنيهًا للجرام.







وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4855 جنيهًا للجرام.







وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5548 جنيهًا للجرام.







سعر الجنيه الذهب







ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 38840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.







سعر سبيكة الذهب







سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55480 جنيهًا.







سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172542 جنيهًا.







سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 277400 جنيه.







وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.







سعر الذهب عالميًا



واليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15% إلى نحو 3586 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



