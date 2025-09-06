إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

09:32 ص السبت 06 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات السبت 6-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3240 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4166 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4860 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5555 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 38880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55550 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172760 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 277750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15% إلى نحو 3586 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.


