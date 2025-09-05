الجزائر- منال المصري:

قال واميكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقيةإن أبرز العقبات الخارجية أمام التجارة البينية تكمن في ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات.

وأكد خلال كلمته في المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025 في نسخته الرابعة أن القارة تحتاج سنويًا إلى 150 مليار دولار لسد الفجوة في البنية التحتية، رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت، ومن أبرزها استثمارات بنك التنمية الأفريقي التي بلغت 55 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة، إضافة إلى ما يقارب 20 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

وشدد الأمين العام على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للتجارة البينية، لكنه ما زال يواجه عقبة ارتفاع تكلفة التمويل التجاري، حيث يعد تمويل التجارة أكبر عائق أمام صغار التجار ورواد الأعمال.

وأكد أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعمل مع البنوك الأفريقية لتوسيع مبادرات التمويل عبر شركات التجارة القارية وشبكات الشركات، من أجل تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة غير الرسمية من الانخراط الفعلي في السوق الأفريقية الموحدة.

واعتبر مين أن معيار النجاح الحقيقي للاتفاقية لن يكون في حجم الأرقام فقط، بل في مدى شمولها لكافة مكونات الاقتصاد، من الدول الكبرى إلى أصغر المشروعات، ومن الشركات متعددة الجنسيات إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة غير الرسمية.

وأشار إلى أن مستقبل التجارة الأفريقية يعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتخفيض تكاليف التمويل، وجذب استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال السيادية وصناديق الاستثمار في البنية التحتية والتجارة، بما يسهم في تحويل القارة إلى سوق متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا.